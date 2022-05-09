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Опубликовано 9 мая 2022, 14:55

Слуцкий назвал кощунством нападение на посла РФ на воинском кладбище в Варшаве

Депутат отметил, что именно Польша всегда была первой, кто занимался "откровенным насаждением исторической лжи" и способствовал "реинкарнации нацизма в соседней Украине".

Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева во время возложения венков на кладбище советским воинам в Варшаве является кощунством. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нападение на посла России в Польше во время возложения венков на кладбище советским воинам — настоящее кощунство. Это омерзительная выходка стала следствием нагнетания русофобской истерии и курса властей на переписывание истории", — сказал он.

Слуцкий отметил, что именно Варшава всегда была первой, кто занимался "откровенным насаждением исторической лжи", Польша "варварским образом выкорчёвывала могилы воинов-освободителей и способствовала реинкарнации нацизма в соседней Украине".

Посол РФ рассказал о своём состоянии после нападения на воинском кладбище в Варшаве
Посол РФ рассказал о своём состоянии после нападения на воинском кладбище в Варшаве

Напомним, днём в понедельник на российского посла в Варшаве было совершено нападение. Агрессивная толпа окружила дипломата Сергея Андреева и его спутников во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат и облила краской.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Григорий Воронцов
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