Слуцкий назвал кощунством нападение на посла РФ на воинском кладбище в Варшаве

Депутат отметил, что именно Польша всегда была первой, кто занимался "откровенным насаждением исторической лжи" и способствовал "реинкарнации нацизма в соседней Украине".

Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева во время возложения венков на кладбище советским воинам в Варшаве является кощунством. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нападение на посла России в Польше во время возложения венков на кладбище советским воинам — настоящее кощунство. Это омерзительная выходка стала следствием нагнетания русофобской истерии и курса властей на переписывание истории", — сказал он.

Слуцкий отметил, что именно Варшава всегда была первой, кто занимался "откровенным насаждением исторической лжи", Польша "варварским образом выкорчёвывала могилы воинов-освободителей и способствовала реинкарнации нацизма в соседней Украине".