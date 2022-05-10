Посол России Копыркин заявил об очаге нацизма в центре Европы

Дипломат указал на то, что из Украины целенаправленно и последовательно формировали "анти-Россию", чтобы объявить настоящую войну против всего русского.

На территории проживания украинского народа, в центре Европы, в антироссийских целях создан очаг нацизма, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в ходе приёма в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, для этого были брошены огромные ресурсы, включая самые передовые технологии промывания мозгов путём ревизионизма, фальсификации и переписывания истории.

"К сожалению, жизнь показала, что не все усвоили те поистине ужасающие уроки, которые преподнесла нам война. В угоду корыстным геополитическим интересам в центре Европы был вновь создан очаг нацизма. Трагический парадокс в том, что этот очаг, целенаправленно формировавшийся в антироссийских целях, возник на территории проживания братского нам украинского народа", — цитирует слова Копыркина пресс-служба дипмиссии.

По словам Копыркина, из Украины последовательно формировали "анти-Россию", чтобы объявить настоящую войну против всего русского. И бескомпромиссность наряду с агрессивностью не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции, отметил посол. Дипломат уточнил, что она не против украинского народа, а против идеологии нацизма и её последователей. И тем самым, по его мнению, повторяется история на новом витке. Это является ещё одним доказательством важности сохранения памяти и правды о войне, противодействия непрекращающимся попыткам исказить историю, замолчать или вовсе предать забвению подвиг народов-победителей, отметил дипломат.

"Для россиян и армян, как и для всех народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы — это особенный праздник. Во многом глубоко личный, ведь в наших странах практически нет семей, которых не затронула бы война. Мы хорошо помним ту непомерную цену, которую заплатили наши народы за мир. Великая Победа — это славная страница нашей общей истории, это наша общая память", — сказал Копыркин.

Он добавил, что тогда все надеялись на то, что добытая ценой огромных страданий и потерь Победа окончательно покончит с нацистской бесовщиной. Обращаясь к ветеранам, посол отметил, что они являются живым примером беззаветного служения Родине и этим праздником потомки обязаны им.