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Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 09:06
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Сенатор Россель резко одёрнул Байдена за "страдания" о российских путях выхода из кризиса

По его мнению, американскому лидеру сейчас стоит озаботиться своим положением: он держит в заложниках всех членов НАТО и нагло их использует, однако долго это длиться не может.

Президенту США Джо Байдену не стоит беспокоиться по поводу судьбы России, у неё есть способы выйти из кризиса, заявил в беседе с Лайфом член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель. Он подчеркнул, что Россия — это самодостаточная страна, которая будет всё меньше и меньше зависеть от Запада и в конечном итоге вообще перестанет в нём нуждаться.

"Выходы [из кризиса] есть. Прекрасные. Не надо тут страдать. Каждый должен заниматься своим делом. Мы самодостаточная страна, чего нельзя сказать об Америке. Ему (Байдену. — Прим. Лайфа) не стоит никуда лезть. Он поймёт скоро это. У него будут личные проблемы, когда Америка восстанет против него. Это будет обязательно, потому что цены поднялись и на бензин, и на солярку, и на продукты питания. И дальше они будут повышаться. Народ не выдержит это всё", — уверен сенатор.

По его мнению, скоро американцы восстанут против нынешнего президента и политиков, которые поддерживают его "глупые решения". Россель отметил, что у него создаётся впечатление, будто у всех американских руководителей развилась деменция, так как они не понимают, что, пытаясь навредить России, уничтожают сами себя.

"[Американцы] скоро уже выдохнутся. Они сделали больше вреда для себя. Не столько Америка, сколько он (Байден. — Прим. Лайфа) держит в заложниках все страны, которые входят в НАТО. Он их использует нагло", — считает Россель.

Байдена обеспокоили российские "пути выхода из кризиса"
Байдена обеспокоили российские "пути выхода из кризиса"

Ранее Байдена назвали величайшей катастрофой для США и обвинили в начале конфликта с Россией. По оценке СМИ, за неполные полтора года у власти американский лидер обрушил фондовый рынок, спровоцировал продовольственный и миграционный кризисы, допустил всплеск уровня насилия.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Joe Biden

Юлия Архипова
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