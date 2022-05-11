Ленд-лиз для Украины: В чём интерес США США приняли закон, расширяющий права президента США по поставкам на Украину вооружения. На чём хотят заработать американцы? 18491 18491 Президент США Джо Байден (на первом плане) подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Слева направо на втором плане: вице-президент США Камала Харрис, сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин и член Палаты представителей США Виктория Спартц. 9 мая 2022 года. Обложка © ТАСС / EPA / Yuri Gripas / POOL

В святой день для каждого россиянина, 9 Мая, президент США Джо Байден подписал закон "О ленд-лизе" — предоставлении Украине оружия. Рекордные суммы получит оборонный комплекс США.

Что такое ленд-лиз простыми словами

"Ленд-лиз", или Lend Lease Act, — так назывался специальный закон США, который позволял их правительству снабжать СССР и союзников по антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны различным вооружением, продовольствием и другими необходимыми товарами. Дословно переводится как "давать взаймы".

Поставки оплачивались казначейством США, получатели могли за них временно не платить, необходимо было только вернуть всё исправное вооружение по окончании военных действий или заплатить за него. Утраченное во время войны оплате не подлежало.

Танк по ленд-лизу переносят через борт грузового судна в порту Атлантического побережья США. Фотография времён Второй мировой войны. Фото © Getty Images / Bettmann

Благодаря ленд-лизу США смогли перезапустить свою экономику и побороть последствия так называемой Великой депрессии, которая началась у них в стране в 1929 году, а потом и вообще стать первой экономикой мира, сделав доллар мировой валютой. Всего по этой схеме было поставлено товаров на 50 млрд долларов, из них СССР, который нёс самый тяжёлый груз этой войны, получил меньше всех — всего лишь 10,8 млрд долларов. Согласно двухстороннему соглашению, подписанному после войны, СССР остался должен американцам за военные поставки 2,8 млрд долларов (потом эта сумма была снижена). Выплаты шли, понятно, с трудом, советское правительство не соглашалось с рассчитанной американцами суммой, и в итоге эти долги даже унаследовала Российская Федерация, которая окончательно смогла рассчитаться по поставкам в Великую Отечественную только в 2006 году.

Как готовился ленд-лиз для Украины

Законопроект о поставках наступательного оружия на Украину по ленд-лизу был внесён в Конгресс задолго до начала российской специальной операции — 19 января. Косвенно это подтверждает то, что Украиной и США готовилась наступательная операция на Донбасс и Крым, то есть открытая война против России.

Об этом уже говорил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в ходе спецоперации найдены документы, которые указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Ранее о том, что Украина планировала удар по России и Донбассу, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По данным разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта.

Постпред России при ООН Дмитрий Полянский в Нью-Йорке. Фото © ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Wire

Сенат Конгресса США одобрил законопроект в начале апреля, Палата представителей — в конце апреля. Но Джо Байден подождал именно 9 мая, чтобы его подписать.

Спасёт ли ленд-лиз положение Украины

Согласно подписанному Джо Байденом закону, он получает расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений "для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей". В целом он больше не должен спрашивать разрешения Конгресса на поставки оружия, и на эти цели уже предусмотрено 33 млрд долларов — это в три раза больше, чем в своё время получил СССР, сражаясь против Гитлера. И вдвое больше, чем сейчас США тратят на охрану собственных границ. Границы Украины почему-то для них вдвое дороже собственных. Впрочем, ряд конгрессменов уже предлагают увеличить эту сумму до 40 млрд долларов.

Президент США Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе в Овальном кабинете Белого дома 9 мая 2022 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото © Getty Images / Drew Angerer

— В законопроекте не указывается, какое именно оружие будет поставлено на Украину и в каких объёмах, — отметил Николай Щеглов из "Глобал финанс групп". — То есть фактически они могут поставлять что угодно по какой угодно цене. Иными словами, США опять работают только на себя — они смогут отправить на Украину бывшее в употреблении или устаревшее вооружение хоть по десятикратной цене — их экономика получит эти деньги, но это мало поможет украинцам. Тем более что неясно, каким способом это вооружение можно сейчас доставить на Украину.

Собственно, уже сейчас США поставили на Украину, например, треть запаса всех имеющихся у них противотанковых комплексов "Джавелин". Похоже, руководство военно-промышленного комплекса США с удовольствием потирает руки в ожидании новых заказов. При этом, конечно, американское правительство сэкономит на своих гражданах, которые уже сталкиваются с рекордной за последнее время инфляцией и ростом цен на бензин.

Но, главное, украинцы (не нацисты, а именно обычные граждане Украины) становятся вечными должниками США. За бэушное и устаревшее вооружение будет расплачиваться не одно поколение украинцев. Впрочем, США всерьёз рассматривают и другую возможность набить свои карманы — конфисковать в счёт ленд-лиза замороженные российские резервы.

Временный поверенный в делах Посольства США Кристина Квин (вторая справа) и заместитель министра обороны Украины Ростислав Замлынский (третий справа) общаются со СМИ после разгрузки оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin, и другой военной техники, доставленной на самолёте National Airlines военными США в аэропорт Борисполь под Киевом, 25 января 2022 года в Борисполе, Украина. Фото © Getty Images / Sean Gallup Верите ли вы, что американские поставки помешают спецоперации на Украине? 0 Нет, не верю Возможно, но незначительно

Авторы Александра Баязитова