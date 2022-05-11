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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 05:25
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Rai Al Youm: Россия не боится поставок американских ЗРК Patriot в Швецию

Обозреватель британского издания Ихаб Мокбель назвал слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3: они разрабатывались для противодействия самолётам, а не ракетам.

Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, об этом в статье для британской газеты Rai Al Youm написал обозреватель Ихаб Мокбель. Автор добавил, что Москва выступает против размещения контингента США в этой скандинавской стране.

"Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 [также известных как "Система ПВО-103"] и уж точно не боится ВМС Швеции", убеждён автор публикации.

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Как считает Мокбель, отрицательное отношение Москвы к американскому контингенту в Швеции и Финляндии мотивировано опасностью переброски современного незадекларированного оружия США на территорию скандинавской страны. Публицист также отметил, что слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 заключается в том, что они разрабатывались для противодействия самолётам, а не ракетам.

Ранее Лайф писал, что Пентагон включил в новый пакет помощи Киеву гаубицы и ударные дроны Phoenix. Как заявили в оборонном ведомстве, уже в следующие 24 часа более 12 рейсов с оборудованием ожидается из США на Украину.

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ТАСС / Максим Коротченко

Юлия Коновалова
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