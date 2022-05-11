Сирийские артиллеристы зажгли над Идлибом послание украинским националистам

Такой жест был совершён в знак единения страны с Россией, а также в качестве поддержки проведения спецоперации на Украине.

Военные в Идлибе "нарисовали" в небе букву V (победа от слова Victoria) в поддержку "Операции Z" и в качестве послания украинским националистам, передаёт телеканал "Звезда". В качестве "красок" артиллеристы использовали гаубицы и осветительные снаряды. Мероприятие проводилось ночью, чтобы не выдать противнику координаты расположения элитного сирийского добровольческого штурмового корпуса.

"Мы знаем, что в России только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. Мы высветили снарядами букву V в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками, которые спрятались в Идлибе", — пояснил командир артиллерийского дивизиона Фираз.

Сообщается, что гаубицы М-30 были произведены ещё во времена Великой Отечественной войны, однако они и по сей день сохранили свою надёжность и эффективность. А пользоваться ими местных военных обучают российские коллеги. В финале над идлибской зоной деэскалации был дан салют из 2000 фейерверков в честь единения России и Сирии.