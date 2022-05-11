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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 18:28

В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности

Жёлтый код будет действовать до 26 мая для жителей Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и нескольких районов.

Действие в Крыму жёлтого кода террористической опасности продлено ещё на две недели. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Речь идёт об Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также о Джанкойском и Красноперекопском районах. Соответственно, жёлтый код больше не действует в Керчи и Ленинском районе, в которых также вводился в период с 11 марта по 11 апреля.

Действие жёлтого уровня опасности распространяется на подведомственные объекты министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Госкомитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации.

"Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти. Сил и средств для этого достаточно, ситуация полностью под контролем", — подчеркнул Аксёнов в своём телеграм-канале.

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Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что жёлтый уровень террористической опасности продлили в регионе до 25 мая. Он заявил, что праздничные дни в регионе прошли спокойно, подчеркнув, что угрозы сохраняются и "расслабляться пока рано".

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Pixabay

Анатолий Симоненко
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