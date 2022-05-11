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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 18:24
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Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем и трёх раненных при обстреле ВСУ Солохи

Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая помощь. Глава региона назвал случившееся самой тяжёлой ситуацией за всё время обстрелов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи со стороны Украины погиб один человек. Он скончался по пути в больницу.

"По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь", — написал глава региона.

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Солохи Белгородской области
Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Солохи Белгородской области

Ранее губернатор Белгородской области заявил об обстреле Украиной двух сёл — Журавлёвки и Нехотеевки. В результате была повреждена линия электропередачи, а также пять жилых домов, один из которых сильно разрушен.

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Telegram / SHOT

Андрей Бражников
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