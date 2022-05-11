Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем и трёх раненных при обстреле ВСУ Солохи
Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая помощь. Глава региона назвал случившееся самой тяжёлой ситуацией за всё время обстрелов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи со стороны Украины погиб один человек. Он скончался по пути в больницу.
"По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь", — написал глава региона.
Ранее губернатор Белгородской области заявил об обстреле Украиной двух сёл — Журавлёвки и Нехотеевки. В результате была повреждена линия электропередачи, а также пять жилых домов, один из которых сильно разрушен.
Telegram / SHOT