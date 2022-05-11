Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем и трёх раненных при обстреле ВСУ Солохи

Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая помощь. Глава региона назвал случившееся самой тяжёлой ситуацией за всё время обстрелов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи со стороны Украины погиб один человек. Он скончался по пути в больницу.