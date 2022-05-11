Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Солохи Белгородской области
По словам руководителя региона, на месте ЧП уже работают оперативные службы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи со стороны Украины пострадал один человек.
"Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения", — написал он в "Телеграме".
По словам главы региона, на месте ЧП уже работают оперативные службы. Более подробную информацию Гладков пообещал предоставить позже.
Ранее губернатор Белгородской области заявил об обстреле Украиной двух сёл — Журавлёвки и Нехотеевки. В результате была повреждена линия электропередачи, а также пять жилых домов, один из которых сильно разрушен.
ТАСС / Силантьев Евгений