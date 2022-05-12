В Госдуме уличили Киев в попытках устроить газовую блокаду стран ЕС
Депутат Михаил Шеремет призвал Европу искать альтернативные способы поставок газа и напомнил о "Северном потоке – 2".
Препятствование транзиту в Европу российского газа может говорить о попытках Киева устроить газовую блокаду европейских стран. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Депутат призвал европейские страны рассмотреть альтернативный вариант поставок газа и напомнил о российском проекте "Северный поток – 2", который был свёрнут под давлением США в интересах поставок их собственного сжиженного газа.
Ранее Лайф писал, что оператор ГТС Украины сообщил о прекращении с 11 мая транзита газа в Европу через газораспределительную станцию Сохрановка в Луганской области. Украинская сторона объяснила это некими форс-мажорными обстоятельствами.
ТАСС / Zuma