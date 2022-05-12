Reuters: Финляндия и Швеция могут подать заявку в НАТО в ближайшие дни

По данным агентства, заявки на вступление стран в Североатлантический альянс согласуют или на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, либо ещё до него.

Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже "в ближайшие дни". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов и официальных лиц, которые уверены, что обеим странам быстро предоставят членство в альянсе.

"Да и да: они подадут заявку и им предоставят членство", — цитирует агентство слова анонимного высокопоставленного чиновника, который ответил на соответствующий вопрос.

Как уточняется, во время ратификации их членства, которая будет длиться год, альянс усилит присутствие в Северной Европе и нарастит количество военных учений. Кроме того, возможна ротация сил США и Великобритании в Финляндии и Швеции. По данным агентства, заявки обеих стран на вступление в Североатлантический альянс согласуют или на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, либо ещё до него.