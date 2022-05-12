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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 07:15

Reuters: Финляндия и Швеция могут подать заявку в НАТО в ближайшие дни

По данным агентства, заявки на вступление стран в Североатлантический альянс согласуют или на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, либо ещё до него.

Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже "в ближайшие дни". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов и официальных лиц, которые уверены, что обеим странам быстро предоставят членство в альянсе.

"Да и да: они подадут заявку и им предоставят членство", — цитирует агентство слова анонимного высокопоставленного чиновника, который ответил на соответствующий вопрос.

В Китае допустили появление войск НАТО рядом с Петербургом при вступлении в альянс Финляндии
В Китае допустили появление войск НАТО рядом с Петербургом при вступлении в альянс Финляндии

Как уточняется, во время ратификации их членства, которая будет длиться год, альянс усилит присутствие в Северной Европе и нарастит количество военных учений. Кроме того, возможна ротация сил США и Великобритании в Финляндии и Швеции. По данным агентства, заявки обеих стран на вступление в Североатлантический альянс согласуют или на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, либо ещё до него.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО. Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса и право каждой страны решать, какими будут внешняя политика и договорённости в области безопасности, отметили в администрации американского президента.

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ТАСС / AP / Virginia Mayo

Юлия Коновалова
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