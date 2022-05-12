Росавиация продлила до 19 мая ограничения для аэропортов юга и центра России

Для перевозок пассажиров авиакомпаниям рекомендовали использовать маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Росавиация продлила действующий режим ограничений на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Рейсы временно отменены в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту, напомнили в ведомстве.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", — говорится в сообщении Росавиации.