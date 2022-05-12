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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 06:12

Росавиация продлила до 19 мая ограничения для аэропортов юга и центра России

Для перевозок пассажиров авиакомпаниям рекомендовали использовать маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Росавиация продлила действующий режим ограничений на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Рейсы временно отменены в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту, напомнили в ведомстве.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", — говорится в сообщении Росавиации.

Росавиация включила 400 маршрутов в программу субсидирования региональных полётов
Росавиация включила 400 маршрутов в программу субсидирования региональных полётов

Ранее S7 отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь. Полёты по некоторым направлениям прекращены до конца сентября (в частности, в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк).

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Pexels

Александра Васильева
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