"Единая Россия" внесла в ГД проект об автоматической компенсации взносов за капремонт

Сейчас, чтобы оформить получение льготы, гражданам приходится самостоятельно ходить по инстанциям и собирать все документы. Новая инициатива позволит значительно упростить для них этот процесс.

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий определённым категориям граждан получать компенсацию за капитальный ремонт без предоставления документов. Авторами инициативы стали депутаты от фракции "Единая Россия".

"Внесли сегодня с коллегами законопроект об автоматическом получении компенсации за капремонт без предоставления документов. Суть: органы исполнительной власти или уполномоченное ими учреждение самостоятельно запрашивают документы или дополнительные сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления гражданам компенсации", — пояснил один из авторов законопроекта, Сергей Неверов, в телеграм-канале.

Он напомнил, что с 2015 года инвалиды и люди старше 70 или 80 лет, которые являются собственниками жилья в многоквартирном доме, имеют право на полное или частичное освобождение от оплаты взносов за капремонт. Однако у льготников возникает множество трудностей при оформлении компенсаций. По словам депутата, на личных приёмах пожилые люди жалуются, что им приходится ходить по инстанциям и собирать документы.