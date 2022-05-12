Бывший пилот "Формулы-1" Сироткин вошёл в руководство Российской автомобильной федерации
В 2018 году он провёл 21 гонку за команду "Уильямс", набрав одно очко.
Бывшего пилота "Формулы-1" Сергея Сироткина назначили на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ). Об этом сообщается на сайте организации.
Сироткин стал исполнительным директором 1 мая. Ранее занимавший этот пост Сергей Иванов назначен советником президента организации.
Сироткин выступал в "Формуле-1" за команду "Уильямс" в сезоне 2018 года. В 21 гонке россиянин набрал одно очко, заняв десятое место в Гран-при Италии. Также он был резервным и тест-пилотом в командах "Рено", "Заубер" и "Макларен".
ТАСС / Hoch Zwei via ZUMA Wire