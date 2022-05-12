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Опубликовано 12 мая 2022, 12:46

Бывший пилот "Формулы-1" Сироткин вошёл в руководство Российской автомобильной федерации

В 2018 году он провёл 21 гонку за команду "Уильямс", набрав одно очко.

Бывшего пилота "Формулы-1" Сергея Сироткина назначили на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ). Об этом сообщается на сайте организации.

Сироткин стал исполнительным директором 1 мая. Ранее занимавший этот пост Сергей Иванов назначен советником президента организации.

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Сироткин выступал в "Формуле-1" за команду "Уильямс" в сезоне 2018 года. В 21 гонке россиянин набрал одно очко, заняв десятое место в Гран-при Италии. Также он был резервным и тест-пилотом в командах "Рено", "Заубер" и "Макларен".

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ТАСС / Hoch Zwei via ZUMA Wire

Роман Фейгин
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