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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 09:45

"Спартак" прекращает сотрудничество с Nike из-за санкций УЕФА

Американская компания сотрудничала с красно-белыми с 2005 года.

Московский "Спартак" прекращает сотрудничество с американским экипировщиком Nike из-за введённых УЕФА санкций против российских клубов. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне", — говорится в сообщении.

Сейчас руководители коммерческого направления "Спартака" ведут поиски нового экипировщика. Добавим, что компания Nike была партнёром "Спартака" с 2005 года.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев
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