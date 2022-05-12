"Спартак" прекращает сотрудничество с Nike из-за санкций УЕФА
Американская компания сотрудничала с красно-белыми с 2005 года.
Московский "Спартак" прекращает сотрудничество с американским экипировщиком Nike из-за введённых УЕФА санкций против российских клубов. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
"Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне", — говорится в сообщении.
Сейчас руководители коммерческого направления "Спартака" ведут поиски нового экипировщика. Добавим, что компания Nike была партнёром "Спартака" с 2005 года.
ФК "Спартак-Москва"