"Спартак" прекращает сотрудничество с Nike из-за санкций УЕФА

Американская компания сотрудничала с красно-белыми с 2005 года.

Московский "Спартак" прекращает сотрудничество с американским экипировщиком Nike из-за введённых УЕФА санкций против российских клубов. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне", — говорится в сообщении.