Frontex: Более 6 миллионов человек покинули Украину с начала "Операции Z"

Из них более трёх миллионов граждан прибыли в Польшу и более миллиона — в Молдавию.

После начала российской специальной военной операции более шести миллионов беженцев покинули Украину. Такие данные приводит Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex).

"Более шести миллионов беженцев покинули Украину. Из них более трёх миллионов человек прибыли в Польшу и более миллиона — в Молдавию. Если в первые десять дней спецоперации границы ЕС пересекали около 125 тысяч человек, то сейчас их число сократилось до 34 тысяч ежедневно", — уточняет европейское ведомство.

Также там добавили, что за последние десять дней из Незалежной в страны ЕС прибывало в среднем в день около 25 тысяч украинцев.