Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 15:11

Савельев: Минтранс планирует завершить перевод самолётов в реестр РФ в ближайшее время

По данным министра транспорта РФ, на данный момент в базе зарегистрировано уже 1182 воздушных судна, из которых 1127 — пассажирские.

Минтранс планирует завершить перевод самолётов в российский реестр в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", — сказал Савельев.

Он добавил, что в России эксплуатируется 1285 воздушных судов и работа по их переводу в российский реестр ведётся в ежедневном режиме. На данный момент в базе зарегистрировано уже 1182 самолёта, из которых 1127 — пассажирские.

Росавиация продлила до 19 мая ограничения для аэропортов юга и центра России
Росавиация продлила до 19 мая ограничения для аэропортов юга и центра России

Ранее в Росавиация заявили, что перерегистрация самолётов в госреестр РФ не повлияет на безопасность перевозок. Кроме того, в федеральном агентстве порекомендовали Европарламенту не поддерживать незаконные санкционные меры в нарушение международного права и Чикагской конвенции.

BannerImage

Pixabay

Никита Осипов
  • Новости
  • Виталий Савельев
  • Минтранс РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar