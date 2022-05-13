Савельев: Минтранс планирует завершить перевод самолётов в реестр РФ в ближайшее время

По данным министра транспорта РФ, на данный момент в базе зарегистрировано уже 1182 воздушных судна, из которых 1127 — пассажирские.

Минтранс планирует завершить перевод самолётов в российский реестр в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", — сказал Савельев.

Он добавил, что в России эксплуатируется 1285 воздушных судов и работа по их переводу в российский реестр ведётся в ежедневном режиме. На данный момент в базе зарегистрировано уже 1182 самолёта, из которых 1127 — пассажирские.