Плиту "Город-герой Москва" в Одессе закрыли чёрной плёнкой

При этом другие монументы в память о Великой Отечественной войне на Аллее Славы остались нетронутыми. Кто принимал подобное решение, не уточняется.

Плиту "Город-герой Москва" на Аллее Славы в Одессе закрыли чёрной плёнкой. Видео © Telegram-канал "Суспильне Одеса"

На Аллее Славы городов-героев в Одессе памятную плиту с названием Москвы закрыли чёрной плёнкой. Об этом сообщает издание "Вести.ua".

На опубликованных кадрах с места событий видна чёрная плёнка на плите Москвы, а вот соседние плиты на аллее остаются открытыми.