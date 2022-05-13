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Опубликовано 13 мая 2022, 13:58

Плиту "Город-герой Москва" в Одессе закрыли чёрной плёнкой

При этом другие монументы в память о Великой Отечественной войне на Аллее Славы остались нетронутыми. Кто принимал подобное решение, не уточняется.

Плиту "Город-герой Москва" на Аллее Славы в Одессе закрыли чёрной плёнкой. Видео © Telegram-канал "Суспильне Одеса"

На Аллее Славы городов-героев в Одессе памятную плиту с названием Москвы закрыли чёрной плёнкой. Об этом сообщает издание "Вести.ua".

На опубликованных кадрах с места событий видна чёрная плёнка на плите Москвы, а вот соседние плиты на аллее остаются открытыми.

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Кадр видео из телеграм-канала "Суспильне Одеса"

Артур Лапсаков
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