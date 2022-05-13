Плиту "Город-герой Москва" в Одессе закрыли чёрной плёнкой
При этом другие монументы в память о Великой Отечественной войне на Аллее Славы остались нетронутыми. Кто принимал подобное решение, не уточняется.
Плиту "Город-герой Москва" на Аллее Славы в Одессе закрыли чёрной плёнкой. Видео © Telegram-канал "Суспильне Одеса"
На Аллее Славы городов-героев в Одессе памятную плиту с названием Москвы закрыли чёрной плёнкой. Об этом сообщает издание "Вести.ua".
На опубликованных кадрах с места событий видна чёрная плёнка на плите Москвы, а вот соседние плиты на аллее остаются открытыми.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве демонтировали часть монумента Дружбы народов России и Украины. Арку композиции трогать не будут, её планируют подсветить цветами украинского флага, рассказал мэр столицы Незалежной Виталий Кличко.
Кадр видео из телеграм-канала "Суспильне Одеса"