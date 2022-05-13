ФИА не стала дисквалифицировать российского гонщика за похожее на нацистское приветствие

Ранее Автомобильный клуб Италии отозвал спортивную лицензию у 15-летнего пилота.

Международная автомобильная федерация (ФИА) не стала дисквалифицировать российского гонщика Артёма Северюхина, который отпраздновал победу на этапе чемпионата Европы по картингу жестом, напоминающим нацистское приветствие. Об этом сообщает пресс-служба организации.

ФИА ограничилась исключением Северюхина из протокола победного для него этапа в Португалии. Его признали виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса.

В начале апреля после победы на стартовом этапе чемпионата Европы в португальском Портимане в классе ОК Северюхин ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперёд правую руку. Этот жест напоминает "римский салют".

Гонщик выступал на чемпионате Европы под итальянским флагом. Это связано с санкциями ФИА.

Шведская команда Ward Racing, за которую выступал Артём, осудила его жест и расторгла с ним контракт. Руководство Автомобильного клуба Италии (ACI) отозвало спортивную лицензию российского гонщика.

После инцидента наш спортсмен извинился за своё поведение на подиуме. Он сказал, что не хотел никого оскорбить, никогда не поддерживал нацизм и считает его одним из самых страшных преступлений против человечества.