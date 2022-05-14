Депутат Шхагошев предрёк НАТО раскол из-за вступления Швеции и Финляндии

Парламентарий считает, что расстановка сил в альянсе не располагает к появлению новых членов, тем более на фоне недовольства этим Турции.

В случае вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут расколоть альянс, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Расстановка сил в НАТО настолько не располагает к вступлению новых членов, что это может просто расколоть альянс. Тем более на фоне недовольства её старейшего участника — Турции, не говоря уже об остальных. Даже если Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО, это только усилит разногласия и недовольство других его членов", — сказал Шхагошев РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что Россия не меняет своего отношения к этой ситуации, она предлагает вернуть инфраструктуру НАТО к границам, которые были в 1997 году. Шхагошев рекомендовал альянсу решать вопрос с внутренними разногласиями, а не браться за создание новых конфликтов.

"Вступление новых стран в альянс, конечно, угрожает нашей безопасности, поэтому наши цели и задачи по обеспечению глобальной безопасности не могут измениться", — констатировал Шхагошев.