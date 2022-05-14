Депутат Шхагошев предрёк НАТО раскол из-за вступления Швеции и Финляндии
Парламентарий считает, что расстановка сил в альянсе не располагает к появлению новых членов, тем более на фоне недовольства этим Турции.
В случае вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут расколоть альянс, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Расстановка сил в НАТО настолько не располагает к вступлению новых членов, что это может просто расколоть альянс. Тем более на фоне недовольства её старейшего участника — Турции, не говоря уже об остальных. Даже если Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО, это только усилит разногласия и недовольство других его членов", — сказал Шхагошев РИА "Новости".
Парламентарий добавил, что Россия не меняет своего отношения к этой ситуации, она предлагает вернуть инфраструктуру НАТО к границам, которые были в 1997 году. Шхагошев рекомендовал альянсу решать вопрос с внутренними разногласиями, а не браться за создание новых конфликтов.
"Вступление новых стран в альянс, конечно, угрожает нашей безопасности, поэтому наши цели и задачи по обеспечению глобальной безопасности не могут измениться", — констатировал Шхагошев.
Как писал Лайф ранее, бывший советник президента Франции Анри Гено заявил, что двери в НАТО необходимо закрыть. Он уверен, что Вашингтон и Брюссель создали у России ощущение, что она в окружении. А это лежало в основе многих европейских войн, отмечает государственный деятель.
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали срочное вступление страны в НАТО. В заявлении лидеров говорится, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение нескольких дней. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не сделает континент более безопасным.
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