Автор статьи имеет в виду передачу Вашингтоном разведывательных данных Киеву. Таким образом Штаты разжигают конфликт на Украине, отмечает он.

Соединённые Штаты отвечают за "создание хаоса" и стремятся к затягиванию спецоперации России на Украине. Такое мнение высказал автор статьи в китайской газете "Жэньминь жибао", усомнившись, что такие действия США согласуются со статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как пишет журналист, американская разведка подливает масла в огонь, что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.

"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — говорится в статье.

Автор материала уверен, что передача американской стороной разведданных Украине приведёт лишь к более жестоким действиям с обеих сторон.

Ранее Лайф писал, что глава ЦРУ назвал очень рискованными утечки об обмене разведданными с Киевом. Бёрнс утверждает, что у властей Украины якобы гораздо больше информации, чем у Соединённых Штатов и их союзников.