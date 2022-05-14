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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 02:20
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"Жэньминь жибао": Действия США несовместимы со статусом члена Совбеза ООН

Автор статьи имеет в виду передачу Вашингтоном разведывательных данных Киеву. Таким образом Штаты разжигают конфликт на Украине, отмечает он.

Соединённые Штаты отвечают за "создание хаоса" и стремятся к затягиванию спецоперации России на Украине. Такое мнение высказал автор статьи в китайской газете "Жэньминь жибао", усомнившись, что такие действия США согласуются со статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как пишет журналист, американская разведка подливает масла в огонь, что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.

"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — говорится в статье.

Автор материала уверен, что передача американской стороной разведданных Украине приведёт лишь к более жестоким действиям с обеих сторон.

"Поздно пить боржоми": Рогозин заявил, что "замазать" передачу США Киеву разведданных не получится
"Поздно пить боржоми": Рогозин заявил, что "замазать" передачу США Киеву разведданных не получится

Ранее Лайф писал, что глава ЦРУ назвал очень рискованными утечки об обмене разведданными с Киевом. Бёрнс утверждает, что у властей Украины якобы гораздо больше информации, чем у Соединённых Штатов и их союзников.

Напомним, ранее телеканал NBC сообщил, что Байден потребовал пресечь утечки в прессу о разведывательной помощи США Киеву. Американский лидер назвал ряд публикаций в прессе, касающихся передачи США разведданных Украине, "контрпродуктивными" и "отвлекающими от наших целей". В Пентагоне отрицают передачу информации о местонахождении командиров ВС РФ.

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Pixabay

Артем Порвин
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