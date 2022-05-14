Также туда доставлено более 50 тонн гуманитарной помощи — это продовольствие и предметы первой необходимости. Привезённое дизельное топливо из РФ распределили по социально важным объектам.

Российские военные оказали медицинскую помощь жителям Харьковской области. Видео © Telegram-канал / Министерство обороны РФ

Российские военные врачи, приехавшие в составе гуманитарной колонны, провели приём и оказали медицинскую помощь мирным гражданам Харьковской области. По результатам консультации некоторые из них получили необходимые лекарства, сообщает Министерство обороны РФ.

"Медикаменты завезли и в поселковые больницы Харьковской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Харьковскую область доставлено более 50 тонн гуманитарной помощи — продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь помощью обеспечиваются семьи с детьми. Также российские военнослужащие доставили дизельное топливо, которое было распределено по социально важным объектам. Местные жители поблагодарили военных за оказанную помощь.