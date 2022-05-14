"Вкладывается "живым товаром": Мирошник прокомментировал намерение Украины мобилизовать 1 млн человек

По его мнению, таким образом Киев расплачивается за поставки вооружения и финансовую помощь. Дипломат считает, что США и другие страны выдают боекомплект, а Незалежная — людей.

Намерением мобилизовать миллион человек Киев вслед за США и "Большой семёркой" (государства – члены G7) поднимает ставки в сделке и не думает о своей стране. Такое мнение высказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

В своём телеграм-канале дипломат высказал мнение, что таким образом Украина расплачивается за поставки вооружения и финансовую помощь со стороны Запада. США и другие страны выдают боекомплект, а Незалежная вкладывается "живым товаром".

"США и союзники подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть — один миллион солдат! В сделку под названием "Война на Украине" вкладывались с нескольких сторон: США & UK и ко дают вооружение, боекомплект и деньги на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо", — написал дипломат.