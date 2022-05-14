"Нужно отдохнуть": Футболист ЦСКА Языджи выбыл до конца сезона из-за травмы
После дебюта в чемпионате России он отличался в шести играх подряд и установил рекорд РПЛ.
Турецкий нападающий ЦСКА Юсуф Языджи больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста.
"Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая. Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть", — сказал агент.
Зимой армейцы арендовали Языджи у французского "Лилля". Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа контракта футболиста. С момента дебюта в чемпионате России полузащитник забивал в шести матчах подряд, тем самым установив рекорд РПЛ. На счету турецкого хавбека уже восемь голов.
В 29-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет с "Краснодаром", а в 30-м примет на своём поле "Ростов". Матчи состоятся 15 и 21 мая соответственно.
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