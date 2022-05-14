ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 09:44

"Нужно отдохнуть": Футболист ЦСКА Языджи выбыл до конца сезона из-за травмы

После дебюта в чемпионате России он отличался в шести играх подряд и установил рекорд РПЛ.

Турецкий нападающий ЦСКА Юсуф Языджи больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста.

"Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая. Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть", — сказал агент.

"Друзей в трудную минуту не бросают": Футболист ЦСКА Языджи не планирует покидать Россию из-за отстранения клубов
"Друзей в трудную минуту не бросают": Футболист ЦСКА Языджи не планирует покидать Россию из-за отстранения клубов

Зимой армейцы арендовали Языджи у французского "Лилля". Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа контракта футболиста. С момента дебюта в чемпионате России полузащитник забивал в шести матчах подряд, тем самым установив рекорд РПЛ. На счету турецкого хавбека уже восемь голов.

В 29-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет с "Краснодаром", а в 30-м примет на своём поле "Ростов". Матчи состоятся 15 и 21 мая соответственно.

BannerImage

ПФК ЦСКА

Роман Фейгин
  • Новости
  • рпл
  • ПФК ЦСКА
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar