Семья министра обороны Чили пострадала при ограблении дома
Злоумышленники угрожали сыну и супругу Майи Фернандес Альенде огнестрельным оружием, а позднее вынесли из здания технику и угнали автомобиль.
Неизвестные проникли в дом министра обороны Чили Майи Фернандес Альенде, когда в нём находились её сын и супруг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в "Твиттере".
Самой же Альенде в доме в этот момент не было. Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники связали её супруга и применили физическую силу к сыну. В настоящий момент пострадавшие освобождены и чувствуют себя хорошо. Грабители забрали из здания всё ценное и угнали автомобиль. Полиция расследует случившееся и устанавливает личности подозреваемых.
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Twitter / Ministerio de Defensa Nacional