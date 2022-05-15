Злоумышленники угрожали сыну и супругу Майи Фернандес Альенде огнестрельным оружием, а позднее вынесли из здания технику и угнали автомобиль.

Неизвестные проникли в дом министра обороны Чили Майи Фернандес Альенде, когда в нём находились её сын и супруг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в "Твиттере".

Самой же Альенде в доме в этот момент не было. Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники связали её супруга и применили физическую силу к сыну. В настоящий момент пострадавшие освобождены и чувствуют себя хорошо. Грабители забрали из здания всё ценное и угнали автомобиль. Полиция расследует случившееся и устанавливает личности подозреваемых.