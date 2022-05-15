Глава МИД ФРГ заявила, что Финляндия и Швеция де-факто являются частью НАТО

Анналена Бербок отметила, что членство в альянсе является реализацией права на вступление в оборонительные союзы и соответствует ценностям как Евросоюза, так и ОБСЕ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с утверждением, что Финляндия и Швеция, будучи союзниками Германии по Евросоюзу, де-факто уже являются членами Североатлантического альянса. Она заверила, что Берлин в ускоренном режиме ратифицирует заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО.

"Их присоединение укрепит наш союз. Они уже являются членами НАТО без формального членства. Мы вчера вместе с [главами МИД Финляндии и Швеции] Пекка Хаависто и Анн Линде говорили о том, что для Швеции и Финляндии это очень эмоциональный момент — впервые все скандинавские страны под одним зонтиком безопасности", — подчеркнула Бербок, выступая на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД государств – членов блока в Берлине.

Она добавила, что членство в НАТО является реализацией права на вступление в оборонительные союзы и соответствует ценностям как Евросоюза, так и ОБСЕ.