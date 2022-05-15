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Опубликовано 15 мая 2022, 18:58

Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов

По мнению депутата, организаторы не мешали грубым нарушениям правил конкурса украинской группой, участники которой выкрикивали со сцены политические лозунги, а в итоге присудили им победу.

Евровидение является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Евровидение было и является инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а всё тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", — написал он.

Слуцкий подчеркнул, что организаторы не мешали грубым нарушениям правил конкурса украинской группой Kalush Orchestra, участники которой выкрикивали со сцены политические лозунги, а в конце концов присудили им победу, назвав их выходки гуманитарным жестом.

Читатели Le Figaro упрекнули Евровидение в политизации конкурса после победы Украины
Читатели Le Figaro упрекнули Евровидение в политизации конкурса после победы Украины

А ранее читатели немецкого Spiegel назвали несправедливой победу Украины на Евровидении. В частности, пользователи назвали неуместным участие Незалежной в общеевропейском конкурсе на фоне происходящего. Многие высказались, что выступление представителей других стран было гораздо лучше.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Григорий Воронцов
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