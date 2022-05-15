Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов

По мнению депутата, организаторы не мешали грубым нарушениям правил конкурса украинской группой, участники которой выкрикивали со сцены политические лозунги, а в итоге присудили им победу.

Евровидение является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Евровидение было и является инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а всё тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", — написал он.

Слуцкий подчеркнул, что организаторы не мешали грубым нарушениям правил конкурса украинской группой Kalush Orchestra, участники которой выкрикивали со сцены политические лозунги, а в конце концов присудили им победу, назвав их выходки гуманитарным жестом.