Захвачены в качестве трофеев один бронеавтомобиль противника и одна боевая машина пехоты ВСУ. Также уничтожены четыре вражеских миномёта, два грузовика и две бронемашины.

Военнослужащие ДНР и ВС РФ продолжают освобождать населённые пункты Донбасса, с начала суток уничтожено 24 украинских националиста. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"С начала текущих суток нашими военнослужащими уничтожены 24 украинских националиста, четыре кочующих 120-миллиметровых миномёта, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства", — цитирует телеграм-канал НМ ДНР заявление Басурина.

Кроме того, как сообщает Басурин, силы Народной милиции захватили в качестве трофеев один бронеавтомобиль противника и одну боевую машину пехоты ВСУ.