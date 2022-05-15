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Опубликовано 15 мая 2022, 19:16
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Басурин сообщил о ликвидации 24 украинских националистов за сутки

Захвачены в качестве трофеев один бронеавтомобиль противника и одна боевая машина пехоты ВСУ. Также уничтожены четыре вражеских миномёта, два грузовика и две бронемашины.

Военнослужащие ДНР и ВС РФ продолжают освобождать населённые пункты Донбасса, с начала суток уничтожено 24 украинских националиста. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"С начала текущих суток нашими военнослужащими уничтожены 24 украинских националиста, четыре кочующих 120-миллиметровых миномёта, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства", — цитирует телеграм-канал НМ ДНР заявление Басурина.

Кроме того, как сообщает Басурин, силы Народной милиции захватили в качестве трофеев один бронеавтомобиль противника и одну боевую машину пехоты ВСУ.

МО: Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день уничтожили около 140 объектов ВСУ
МО: Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день уничтожили около 140 объектов ВСУ

Ранее Лайф писал, что в ДНР национализируют объекты инфраструктуры на освобождённых территориях. При этом будут прекращены обязательства по договорам пользования юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины.

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Telegram-канал / Народная милиция ДНР

Арина Родионова
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