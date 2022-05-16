Журналист Ди Марцио: Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом "Реала"

Его переход в испанский клуб обещает стать одним из главных событий на трансферном рынке в ходе летнего межсезонья.

Мадридский "Реал" рассчитывает нынешним летом приобрести лучшего бомбардира клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает на своём сайте авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, испанский клуб согласовал с 23-летним футболистом пятилетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. Кроме того, подписной бонус составит 100 миллионов евро. Таким образом, француз станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала".

Накануне Мбаппе признали лучшим футболистом чемпионата Франции в минувшем сезоне. В 45 матчах он забил 36 голов и сделал 26 результативных передач.