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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 09:27

Журналист Ди Марцио: Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом "Реала"

Его переход в испанский клуб обещает стать одним из главных событий на трансферном рынке в ходе летнего межсезонья.

Мадридский "Реал" рассчитывает нынешним летом приобрести лучшего бомбардира клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает на своём сайте авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, испанский клуб согласовал с 23-летним футболистом пятилетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. Кроме того, подписной бонус составит 100 миллионов евро. Таким образом, француз станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала".

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Накануне Мбаппе признали лучшим футболистом чемпионата Франции в минувшем сезоне. В 45 матчах он забил 36 голов и сделал 26 результативных передач.

По окончании торжественной церемонии нападающий заявил, что уже принял решение о своём будущем. Добавим, что ПСЖ по-прежнему не оставляет попыток сохранить Мбаппе в своём составе.

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ФК ПСЖ

Роман Фейгин
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