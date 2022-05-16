Зась заявил, что вопрос об участии сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался
По его словам, во время саммита российский лидер лишь подробно рассказал коллегам о ходе военной операции.
Лидеры стран в ходе саммита ОДКБ в Москве не обсуждали вопрос об участии коллективных сил организации в спецоперации на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"В ходе встречи [президент России Владимир] Путин очень подробно проинформировал коллег о ходе специальной военной операции. Вопрос о каком-либо участии или включении ОДКБ в эту военную операцию не ставился и не обсуждался", — уточнил генсек.
Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ход "Операции Z" на Украине. Также участники встречи оценили потенциальные угрозы для России из-за намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ