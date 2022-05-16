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Опубликовано 16 мая 2022, 14:33

Зась заявил, что вопрос об участии сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался

По его словам, во время саммита российский лидер лишь подробно рассказал коллегам о ходе военной операции.

Лидеры стран в ходе саммита ОДКБ в Москве не обсуждали вопрос об участии коллективных сил организации в спецоперации на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"В ходе встречи [президент России Владимир] Путин очень подробно проинформировал коллег о ходе специальной военной операции. Вопрос о каком-либо участии или включении ОДКБ в эту военную операцию не ставился и не обсуждался", уточнил генсек.

Путин пообещал рассказать коллегам по ОДКБ детали "боевой работы" в рамках "Операции Z"
Путин пообещал рассказать коллегам по ОДКБ детали "боевой работы" в рамках "Операции Z"

Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ход "Операции Z" на Украине. Также участники встречи оценили потенциальные угрозы для России из-за намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев
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