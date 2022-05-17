В Словакии задержали экс-главу Верховного суда за "одобрение действий России на Украине"

Как уточняется, Штефан Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале проведения РФ военной спецоперации в Незалежной.

Полиция Словакии задержала бывшего главу Верховного суда страны, экс-министра юстиции Штефана Гарабина. Как сообщает телеканал Markiza, его обвиняют в "одобрении действий РФ на Украине".

Согласно данным братиславского канала, конкретным поводом для задержания Гарабина стал некий материал, который он опубликовал в соцсетях в начале проведения Россией военной спецоперации на Украине. Что именно содержалось в той публикации, не уточняется.