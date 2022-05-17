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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 21:23
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В Словакии задержали экс-главу Верховного суда за "одобрение действий России на Украине"

Как уточняется, Штефан Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале проведения РФ военной спецоперации в Незалежной.

Полиция Словакии задержала бывшего главу Верховного суда страны, экс-министра юстиции Штефана Гарабина. Как сообщает телеканал Markiza, его обвиняют в "одобрении действий РФ на Украине".

Согласно данным братиславского канала, конкретным поводом для задержания Гарабина стал некий материал, который он опубликовал в соцсетях в начале проведения Россией военной спецоперации на Украине. Что именно содержалось в той публикации, не уточняется.

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"Пока не ясно, находится ли экс-министр в заключении или его после допроса отпустили домой. В данный момент полиция проводит необходимые процедурные мероприятия. Более подробную информацию мы сообщим, как только это позволит процессуальная ситуация", — сообщили телеканалу в полиции.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании двух поляков, фотографировавших военную фабрику в республике.

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Иван Косицын
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