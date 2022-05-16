В ЛНР заявили о взятии под контроль села Новозвановка

При этом уточняется, что бои продолжаются уже за пределами населённого пункта, однако украинские снаряды прилетают и в само село.

Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) удалось освободить от украинских военных село Новозвановка. Данный населённый пункт находится вблизи города Попасная в Северодонецком районе.

"Военнослужащие Народной милиции ЛНР и союзных войск развивают наступление на попаснянском направлении. От украинских нацистов освобождена Новозвановка", — указано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Как уточняется, бои продолжаются уже за пределами Новозвановки, однако украинские снаряды прилетают в том числе и в само село.