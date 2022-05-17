Тренер Медведева назвал цель теннисиста на "Ролан Гаррос"

Французский турнир Большого шлема в этом сезоне состоится в Париже с 16 мая по 5 июня.

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира Даниила Медведева, заявил, что российский спортсмен планирует выступить на предстоящем турнире "Ролан Гаррос" как минимум не хуже, чем в прошлом году, когда он дошёл до четвертьфинала. Об этом сообщает Tennis Majors.

Из-за операции по удалению грыжи Медведев не выходил на корт с конца марта. Перед "Ролан Гаррос" он планирует выступить на турнире в Женеве с призовым фондом более 534 тысяч евро.

"Ролан Гаррос" сам по себе является важной целью. Мы едем в Женеву, чтобы иметь как можно больше ориентиров, учитывая сложившуюся ситуацию. Планируем выступить в Париже как минимум не хуже, чем в прошлом году", — сказал Сервара.