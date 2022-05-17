Как российский общественный проект "Трибунал" вычисляет в Сети нацистов Общественная организация, занятая поиском и деанонимизацией украинских националистов, активно раскрывает преступников, зверствовавших в Донбассе 24289 24289 Итальянские инструкторы неоднократно приезжали на Украину для обмена опытом. Фото © Telegram / ua_tribunal

В России общественный проект "Трибунал" занялся поиском и публикациями преступлений украинских неонацистов, собирая доказательства тесного взаимодействия так называемой Украинской добровольческой армии и итальянских инструкторов. Сейчас в сети появилась серия постов об участниках этой группировки.

Был опознан руководитель центра подготовки нацбатов Украинской добровольческой армии Максим Швец, сделавший в 2017 году фотографии с инструктажа. Кроме того, "Трибунал" раскрыл и личности других участников этого мероприятия, в том числе ранее осуждённого по уголовному делу Николая Горелова. Также опознан Евгений Мальков, член отряда нацистки Татьяны Ремнюк, совершавший преступления в Донбассе. А кроме того, вычислен неонацист и сторонник современного неоязычества скандинавского толка Тарас Хрипуненко.







Практика специальной военной операции показала, что ключевой тактический манёвр, которого придерживается украинская армия, — использование живого щита из мирных граждан. Кроме них этим активно занимались лишь представители ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация), которые прикрывались жителями Сирии.

Примером столь бесчеловечного отношения к гражданскому населению Украины могут послужить показания, данные военнопленным Владимиром Баранюком. Он подтвердил, что действительно украинские нацисты использовали квартиры в многоэтажных жилых домах как боевые точки, при этом жильцов сгоняли в подвалы и нижние этажи. Это подтверждает и его подельник, наёмник из Хорватии Вукослав Пребег.

Баранюк Владимир — ВМСУ, 36-я отдельная бригада морской пехоты. Фото © Telegram / ua_tribunal

Давая признательные показания, хорватский террорист подчёркивал, что украинской армии был дан однозначный приказ — не выпускать гражданское население из Мариуполя, затрудняя тем самым действия Российской армии и войск Донецкой Народной Республики.

Ещё один яркий пример "военного духа и доблести" ВСУ — Артур Озеров, уроженец Киева, участник "Битвы экстрасенсов", который проводит свободное время, переодевшись в женщину. Кроме того, "Трибунал" установил и личные данные налётчицы, напавшей на российского посла, Ирины Земляны.

Озеров Артур — украинский доброволец, участник "Битвы экстрасенсов". Фото © Telegram / tribunal

Также "Трибуналом" установлен занятный случай потери так называемого здравого смысла — было найдено видео афронациста Ральфа Джонса, который исполнил песню о бойце Украинской повстанческой армии (организация, запрещённая в России), в футболке с нашивкой "рабов в рай не берут".

Озеров Артур — украинский доброволец, участник "Битвы экстрасенсов". Фото © Telegram / tribunal

Как полагает политолог Александр Роджерс, ничего удивительного в том, что отдельные люди начинают заниматься борьбой с фашизмом на низовом уровне, вычисляя негодяев пофамильно, — нет.

— Это абсолютно логично, что появилась такая структура. Кто-то занимается борьбой с пропагандистскими ботами, а кто-то ищет военных преступников. Это же ведь не новая практика. У нас после Великой Отечественной так было, а в Израиле и вовсе фонд Симона Визенталя организовали. Они сейчас хвалятся своими преступлениями, а потом начнут разбегаться по всему свету, менять имена, фамилии и делать пластические операции. Гражданская инициатива в данном направлении значительно помогает органам правопорядка привлечь этих "изумительных" людей к суду, — подчеркнул эксперт.

Эвакуация раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Нужно ли вычислять украинских нацистов? 0 Конечно, все должны ответить по закону. Это должен решить военный трибунал.

Авторы Никита Юрченко