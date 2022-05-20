Абрамченко заверила, что экспорт излишков продовольствия не прекратится

Как отметила вице-премьер, для того чтобы Россия могла кормить себя и продавать продукты другим странам, в агропромышленный комплекс были вложены большие инвестиции.

Оснований говорить, что Россия прекратит экспортировать продовольствие, абсолютно нет, как и причин для беспокойства по этому поводу. Об этом сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она добавила, что Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции и излишки страна настроена продавать, на это нацелен агропромышленный комплекс.

"Мы вкладывали большие инвестиции в агропромышленный комплекс как раз для того, чтобы накормить себя и излишки реализовывать за рубеж", — сказала Абрамченко журналистам.

Она отметила, что бюджет на продовольствии получает средств больше, чем по некоторым другим направлениям. Абрамченко напомнила, что в 2014 году решение главы государства Владимира Путина по введению ответного эмбарго было воспринято с некоторой тревогой, но потом оказалось, что оно было "мудрейшее и правильное". Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, напротив, получили мощный толчок к развитию.

"Да, наверное, поменяются маршруты, да, мы будем искать новые возможности в новых государствах… поэтому мир большой, в мире много населения, это население привыкло к качественным российским товарам, в том числе к российскому продовольствию, интерес к российскому продовольствию растёт, и не вижу никаких причин для беспокойства", — подчеркнула Абрамченко.