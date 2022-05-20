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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 11:15

"Нет места дискриминации": "Локомотив" извинился за расистское оскорбление тренером кубинской волейболистки

Игрока команды-соперника тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал обезьяной во время финальной серии чемпионата России.

Калининградский "Локомотив" принёс извинения за инцидент с расистским высказыванием главного тренера команды Андрея Воронкова. Об этом сообщается на сайте женского волейбольного клуба.

На прошлой неделе "Локомотив" в решающем матче чемпионата России по волейболу среди женских команд победил на тай-брейке "Уралочку" и второй год подряд завоевал золотые медали. В ходе одного из тайм-аутов Воронков оскорбил Монтальво на расовой почве. За своё поведение 55-летний специалист был дисквалифицирован на два года.

"Волейбольный клуб "Локомотив" искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с "Уралочкой-НТМК". Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырёх лет её существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии", говорится в сообщении клубной пресс-службы.

"Горжусь своим цветом кожи": Кубинскую волейболистку "Уралочки" не задели слова оскорбившего её тренера
"Горжусь своим цветом кожи": Кубинскую волейболистку "Уралочки" не задели слова оскорбившего её тренера

Во время тайм-аута Воронков в разговоре с игроком своей команды Валерией Зайцевой потребовал более грамотно защищаться против кубинки, назвав её обезьяной. Отметим, что в составе обоих клубов выступает только одна темнокожая волейболистка.

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ТАСС / Егор Алеев

Роман Фейгин
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