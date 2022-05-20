"Нет места дискриминации": "Локомотив" извинился за расистское оскорбление тренером кубинской волейболистки

На прошлой неделе "Локомотив" в решающем матче чемпионата России по волейболу среди женских команд победил на тай-брейке "Уралочку" и второй год подряд завоевал золотые медали. В ходе одного из тайм-аутов Воронков оскорбил Монтальво на расовой почве. За своё поведение 55-летний специалист был дисквалифицирован на два года .

"Волейбольный клуб "Локомотив" искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с "Уралочкой-НТМК". Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырёх лет её существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.