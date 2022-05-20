В частности, продовольствие будет передано администрациям городов и районов "для дальнейшего распределения населению, пострадавшему от агрессии Украины", сообщил представитель МЧС ЛНР.

140-й конвой МЧС РФ доставил в Луганск продукты и медицинское имущество. Видео © LIFE

Автомобили 140-го конвоя МЧС РФ доставили в Луганск продукты и медицинское имущество в качестве гуманитарной помощи, сообщает "Луганскинформцентр".

"Сегодня в ЛНР прибыл 140-й гуманитарный конвой, доставленный сводной колонной МЧС РФ. В состав конвоя вошли продукты питания и медицинское имущество весом более 90 тонн, медицинское имущество составляет более восьми тонн", — рассказал начальник Центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР полковник службы гражданской защиты Виталий Кучеров.

Он добавил, что продукты питания будут переданы администрациям городов и районов "для дальнейшего распределения населению, пострадавшему от агрессии Украины", а медицинское имущество доставят по медучреждениям ЛНР.

Заместитель министра здравоохранения ЛНР Виктория Рокотянская выразила благодарность России за "поддержку, которая оказывается народу Луганской Народной Республики на протяжении долгих восьми лет". Она добавила, что гуманитарная помощь будет направлена прежде всего для оказания экстренной и неотложной помощи, что "особенно важно в период активации боевых действий".