Россия передала новое медицинское оборудование в Донецк

С каждым днём в больницы ДНР поступает всё больше людей, пострадавших от обстрелов националистов. Поэтому помощь от российской стороны подоспела очень вовремя, отметили в местном Минздраве.

Русская гуманитарная миссия доставила новые аппараты УЗИ и операционные столы в Донбасс. Видео © Телеканал "Юнион"

В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой. На этот раз организация "Русская гуманитарная миссия" доставила новые аппараты УЗИ и столы для республиканских больниц. Об этом сообщает телеканал "Юнион".

Как сообщил и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, за долгие годы работы медицинское оборудование устарело, а особенно операционные столы, которые в последний раз обновляли 30 лет назад. К тому же с каждым днём обстрелы украинских националистов становятся более ожесточёнными — в учреждения поступают люди со множественными ранениями и минно-взрывными травмами. Поэтому помощь от российской стороны подоспела вовремя.

"Я надеюсь, что наш небольшой вклад позволит спасти многие жизни и людей, оказавшихся в этой непростой жизненной ситуации", — отметил генеральный директор миссии Сергей Шевчук и добавил, что на призыв о помощи Донбассу откликнулась вся Россия.

Новую медицинскую технику распределят по больницам республики, которые больше всего нуждаются в ней, в том числе и в Республиканский травматологический центр. По словам директора центра, Андрея Боряка, полученная помощь — очень важна для больницы, ведь это позволит усилить её диагностическую и лечебную базу.

Это не первый случай, когда "Русская гуманитарная миссия" доставляет гумпомощь в ДНР: ранее её представители привезли более 40 тонн груза, который включал в себя вещи первой необходимости. Как отметил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов, регулярная помощь от организации является очередным доказательством того, что "Россия — всегда рядом".