"Это невозможно": Футболист Карапетян заявил, что российских футболистов больше не хотят видеть в Европе
УЕФА в начале мая продлил санкции против российских клубов и сборных.
Бывший нападающий "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян заявил, что российским футболистам в настоящее время практически невозможно найти варианты трудоустройства в Европе. Об этом сообщает Metaratings.ru.
"Я очень многим футболистам помогал с трудоустройством, у меня полно связей в европейском футболе. Специально интересовался, есть ли возможность русским игрокам подписать контракты в Европе. Мне все люди из индустрии говорят, что теперь это невозможно. Никто не хочет их больше видеть, из-за этого остаётся только Российская премьер-лига", — сказал Карапетян.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.
ФК "Сочи"