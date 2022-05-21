"Это невозможно": Футболист Карапетян заявил, что российских футболистов больше не хотят видеть в Европе

УЕФА в начале мая продлил санкции против российских клубов и сборных.

Бывший нападающий "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян заявил, что российским футболистам в настоящее время практически невозможно найти варианты трудоустройства в Европе. Об этом сообщает Metaratings.ru.

"Я очень многим футболистам помогал с трудоустройством, у меня полно связей в европейском футболе. Специально интересовался, есть ли возможность русским игрокам подписать контракты в Европе. Мне все люди из индустрии говорят, что теперь это невозможно. Никто не хочет их больше видеть, из-за этого остаётся только Российская премьер-лига", — сказал Карапетян.