Бегун финишировал на Бруклинском полумарафоне и сразу умер

У 30-летнего атлета остановилось сердце. Он потерял сознание и упал на землю после того, как одолел тяжелейшую дистанцию.

Бегун умер после Бруклинского полумарафона. Ещё 15 человек попали в больницу.

Как пишет The New York Post, ссылаясь на местные власти, у 30-летнего бегуна остановилось сердце. Он потерял сознание и упал на землю сразу после финиша.

"Это было жестоко. Последние пять миль были очень тяжёлыми для бегуна. Просто нигде нет тени. Это определённо был один из тех дней, когда нужно замедлиться", — рассказала участница забега Анамария Флорес, которой пришлось пройти последний этап пешком.

Во время забега пострадало 15 человек. Всех их увезли в больницу. У четверых спортсменов выявили серьёзные травмы.