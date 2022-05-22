Совбез Белоруссии сообщил о проникших в республику диверсантах ВСУ
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Всего, по данным Минска, около границы находится свыше 20 тысяч украинских военных.
Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Об этом в эфире канала "Беларусь 1" заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
"Идёт инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, проводятся действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", — сообщил Вольфович.
Как рассказал госсекретарь Совбеза, на сегодняшний день на ровенском направлении украинской территории находится 10,5 тысячи бойцов ВС Украины, на черниговском направлении — 4,5 тысячи, а на киевском — свыше 5,5 тысячи.
Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о возведении бетонных блоков на границе с Белоруссией. К работе над укреплениями, в частности, привлечены сотрудники коммунальных предприятий, также участки планируется распределить между градоначальниками Житомирской области.