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Опубликовано 22 мая 2022, 13:14
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Совбез Белоруссии сообщил о проникших в республику диверсантах ВСУ

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Всего, по данным Минска, около границы находится свыше 20 тысяч украинских военных.

Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Об этом в эфире канала "Беларусь 1" заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

"Идёт инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, проводятся действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", — сообщил Вольфович.

Как рассказал госсекретарь Совбеза, на сегодняшний день на ровенском направлении украинской территории находится 10,5 тысячи бойцов ВС Украины, на черниговском направлении — 4,5 тысячи, а на киевском — свыше 5,5 тысячи.

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Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о возведении бетонных блоков на границе с Белоруссией. К работе над укреплениями, в частности, привлечены сотрудники коммунальных предприятий, также участки планируется распределить между градоначальниками Житомирской области.

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Анатолий Симоненко
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