Совбез Белоруссии сообщил о проникших в республику диверсантах ВСУ

Всего, по данным Минска, около границы находится свыше 20 тысяч украинских военных.

Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Об этом в эфире канала "Беларусь 1" заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

"Идёт инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, проводятся действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", — сообщил Вольфович.

Как рассказал госсекретарь Совбеза, на сегодняшний день на ровенском направлении украинской территории находится 10,5 тысячи бойцов ВС Украины, на черниговском направлении — 4,5 тысячи, а на киевском — свыше 5,5 тысячи.