СМИ: Два батальона польской пехоты переброшены в украинский Павлоград

По некоторым данным, каждое подразделение располагает четырьмя противотанковыми пушками "Рапира", а также бронетранспортёрами американского производства.

Два батальона польской пехоты прибыли в город Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщил телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на информированный источник.

По словам инсайдера, 21 мая военнослужащие из Польши выдвинулись из Киева на восток страны, а 22 мая уже прибыли в Павлоград. Отмечается, что в каждом батальоне имеются американские броневики, бронетранспортёры и четыре противотанковые пушки "Рапира".

"В настоящее время польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт. Идёт ли речь о регулярных войсках или наёмниках, сейчас сказать сложно", — говорится в сообщении.