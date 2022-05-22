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Опубликовано 22 мая 2022, 13:01
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СМИ: Два батальона польской пехоты переброшены в украинский Павлоград

По некоторым данным, каждое подразделение располагает четырьмя противотанковыми пушками "Рапира", а также бронетранспортёрами американского производства.

Два батальона польской пехоты прибыли в город Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщил телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на информированный источник.

По словам инсайдера, 21 мая военнослужащие из Польши выдвинулись из Киева на восток страны, а 22 мая уже прибыли в Павлоград. Отмечается, что в каждом батальоне имеются американские броневики, бронетранспортёры и четыре противотанковые пушки "Рапира".

"В настоящее время польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт. Идёт ли речь о регулярных войсках или наёмниках, сейчас сказать сложно", — говорится в сообщении.

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Ранее польский президент Анджей Дуда пообещал стереть границы между Польшей и Украиной. По его словам, народы этих стран должны жить вместе на одной земле. Сегодня стало известно, что Дуда выступит в Верховной раде. Его речь в украинском парламенте будет первой со стороны главы иностранного государства с начала "Операции Z".

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ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO

Виктория Дитрих
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