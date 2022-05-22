Политолог Кошкин объяснил, почему ВСУ не могут организовать контрнаступление

Военный эксперт назвал несколько причин, главной из которых является нехватка горюче-смазочных материалов для бронетехники и стрелкового оружия. По его мнению, именно из-за этого стоит вся техника.

Полковник запаса, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с Ura.ru, что ВСУ не смогут пойти в контрнаступление по целому ряду причин.

Он рассказал, что для организации контратаки необходимы соответствующие ресурсы, в том числе люди, а также напомнил о заявлении президента Украины по поводу численности армии, которая составляет якобы 700 тысяч человек. ВСУ не хватает горюче-смазочных материалов (ГСМ) для бронетехники и стрелкового оружия, чтобы организовать даже "непродолжительные броски", пояснил Кошкин. По его мнению, это главная проблема украинской армии, из-за которой стоит вся техника.

Также политолог указал на неорганизованность среди офицерского состава. По его словам, часто полковники выступают в роли лейтенантов — нет кадрового состава, который должен выполнять на своих должностях задачи командира взвода, роты, батальона, начальника штаба. Ещё одна проблема — нехватка боеприпасов. Военный эксперт отметил, что даже для самого Запада остаётся тайной, как распределяется поставляемое Киеву оружие.