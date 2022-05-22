Французы считают, что Зеленский закончит как Саддам Хусейн, Чаушеску, бен Ладен или Гитлер

Некоторые также уверены, что конец кризису на Украине положит лишь заключение главы государства "под стражу где-нибудь в Сибири".

Читатели французской газеты Le Figaro назвали четыре неутешительных варианта завершения карьеры президента Украины. По их мнению, в решении конфликта в Незалежной поможет не дипломатия, о которой Владимир Зеленский говорил ранее, а лишь его отставка.

"Существует несколько сценариев окончательного исхода для Зеленского. "Саддам Хусейн": захват в плен и казнь после суда. "Николае Чаушеску": арест, затем казнь без суда и следствия. "Усама бен Ладен": казнь без разбирательств. "Адольф Гитлер": самоубийство в попытке избежать правосудия. На что ставите?" — написал пользователь сайта издания.

Ещё один читатель выразил предположение, что конец кризису на Украине положит "заключение Зеленского под стражу где-нибудь в Сибири". А другой, согласившись, заявил, что процесс переговоров наконец ускорится, как только оттуда исключат лидера Незалежной. При этом кто-то не смог сдержать иронию, высказав мнение с открытым сарказмом.

"Если я правильно понял, Зеленский выступает за дипломатию при условии, что его собственные условия будут безоговорочно приняты. Потрясающе!" — подчеркнул комментатор.

Также, говоря про позицию самого Зеленского, французы упомянули и Запад. Один из читателей выразил опасение, что в переговорах между США и Россией никто не услышит его голос, ведь мнение политика навязано извне.