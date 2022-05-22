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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 16:27
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"Противник истощается": Боец ЛНР с позывным Гордый заявил о скором освобождении Северодонецка

Военные ВСУ пытаются безуспешно прорвать оборону, солдаты республики их оттесняют всё дальше.

Военнослужащий ЛНР с позывным Гордый. Видео © Telegram / Луганский информационный центр

Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным Гордый рассказал об обстановке на северодонецком направлении. Видео публикует Луганский информационный центр.

"Противник огрызается, стреляет. Бывает, пехота пытается прорваться, но мы даём отпор, держим оборону. Никого не пропускаем", пояснил он.

По словам бойца, жертвы среди служащих ЛНР на этом направлении минимальны. Украинские подразделения отступают. Гордый уверен, что город Северодонецк в скором времени перейдёт под контроль республики.

Опубликована карта перешедших под контроль ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z"
Опубликована карта перешедших под контроль ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z"

Накануне сообщалось, что военнослужащим ЛНР удалось отбить мощный укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной. При отступлении последние бросили боеприпасы и большое количество иностранного оружия. На позициях остались тела двух солдат, которых сослуживцы не стали хоронить или забирать с собой.

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Луганский информационный центр

Татьяна Миссуми
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