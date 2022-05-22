"Противник истощается": Боец ЛНР с позывным Гордый заявил о скором освобождении Северодонецка

Военные ВСУ пытаются безуспешно прорвать оборону, солдаты республики их оттесняют всё дальше.

Военнослужащий ЛНР с позывным Гордый. Видео © Telegram / Луганский информационный центр

Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным Гордый рассказал об обстановке на северодонецком направлении. Видео публикует Луганский информационный центр.

"Противник огрызается, стреляет. Бывает, пехота пытается прорваться, но мы даём отпор, держим оборону. Никого не пропускаем", — пояснил он.

По словам бойца, жертвы среди служащих ЛНР на этом направлении минимальны. Украинские подразделения отступают. Гордый уверен, что город Северодонецк в скором времени перейдёт под контроль республики.