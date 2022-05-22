"Противник истощается": Боец ЛНР с позывным Гордый заявил о скором освобождении Северодонецка
Военные ВСУ пытаются безуспешно прорвать оборону, солдаты республики их оттесняют всё дальше.
Военнослужащий ЛНР с позывным Гордый. Видео © Telegram / Луганский информационный центр
Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным Гордый рассказал об обстановке на северодонецком направлении. Видео публикует Луганский информационный центр.
"Противник огрызается, стреляет. Бывает, пехота пытается прорваться, но мы даём отпор, держим оборону. Никого не пропускаем", — пояснил он.
По словам бойца, жертвы среди служащих ЛНР на этом направлении минимальны. Украинские подразделения отступают. Гордый уверен, что город Северодонецк в скором времени перейдёт под контроль республики.
Накануне сообщалось, что военнослужащим ЛНР удалось отбить мощный укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной. При отступлении последние бросили боеприпасы и большое количество иностранного оружия. На позициях остались тела двух солдат, которых сослуживцы не стали хоронить или забирать с собой.