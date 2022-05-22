Боец ЛНР с позывным Берёза призвал воюющего за Киев сына сложить оружие и вернуться домой

Военнослужащий поделился, что больше всего боится встретиться с родным человеком на поле боя лицом к лицу.

Боец Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Берёза призвал воюющего за Украину сына сложить оружие и вернуться домой к семье.

"Прошу сына своего, если он меня увидит, услышит, сложить оружие. Сынок, вернись домой к матери, к своей жене и своему ребёнку. Это говорит твой отец. Мы тебя любим и не хотим твоей смерти", — сказал он в обращении к сыну.

Военнослужащий рассказал, что сын жил на подконтрольной Киеву территории в ЛНР. А общаться они перестали ещё в 2016 году после его ухода в украинскую армию. Берёза отметил, что очень не хочет встретиться с родным человеком на поле боя лицом к лицу, опасается этого больше всего и даже постоянно видит перед глазами эту картину.