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Опубликовано 22 мая 2022, 18:24
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Боец ЛНР с позывным Берёза призвал воюющего за Киев сына сложить оружие и вернуться домой

Военнослужащий поделился, что больше всего боится встретиться с родным человеком на поле боя лицом к лицу.

Боец Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Берёза призвал воюющего за Украину сына сложить оружие и вернуться домой к семье.

"Прошу сына своего, если он меня увидит, услышит, сложить оружие. Сынок, вернись домой к матери, к своей жене и своему ребёнку. Это говорит твой отец. Мы тебя любим и не хотим твоей смерти", — сказал он в обращении к сыну.

Военнослужащий рассказал, что сын жил на подконтрольной Киеву территории в ЛНР. А общаться они перестали ещё в 2016 году после его ухода в украинскую армию. Берёза отметил, что очень не хочет встретиться с родным человеком на поле боя лицом к лицу, опасается этого больше всего и даже постоянно видит перед глазами эту картину.

Мальчик Женя из города Счастье в ЛНР расплакался, вспомнив завет папы и дедушки
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А ранее Лайф рассказывал о молодом поэте из освобождённого города Счастье, который пишет песни про Донбасс. Юноша признаётся, что сочинять что-то проукраинское не получается, потому что он прекрасно видел, кто обстреливал его город и убивал. Поэтому его строки пронизаны призывами к борьбе с нацизмом.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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