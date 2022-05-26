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Опубликовано 26 мая 2022, 09:17

Пушилин: "Единая Россия" предоставляет жителям Донбасса всю необходимую помощь

По словам главы ДНР, сенаторы и депутаты с первых дней спецоперации работают в республиках без охраны и особых условий.

Сенаторы и депутаты Госдумы от "Единой России" предоставляют мирным жителям Донбасса и освобождённых территорий необходимую помощь. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Хочу поблагодарить сенаторов, депутатов Госдумы от "Единой России", которые с первых дней спецоперации работают в Донбассе. Без охраны, без особых условий", — приводит его слова пресс-служба партии в телеграм-канале.

По словам Пушилина, представители "Единой России" доставляют гуманитарную помощь в освобождённые районы Донбасса, работают в больницах, общаются с населением для налаживания мирной жизни и помогают Народной милиции республик со спецоборудованием на фронте. Так, благодаря совместным усилиям членов партии была спасена не одна жизнь, добавил он.

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Ранее Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить спецоперацию на севере ДНР из-за ситуации с водой. Киев перекрыл гидроузлы в Донецке, Макеевке и Горловке. По словам главы республики, противник в любой момент может взорвать другие узлы водообеспечения.

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ТАСС / Николай Тришин

Евгения Колесникова
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