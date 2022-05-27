Почему депутаты не должны сидеть в удобных креслах, а именно сейчас они обязаны работать на местах Журналист Иван Кононов — о Госдуме и запросах глубинного народа. 4022 4022 Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Тут некоторые ныли, что в России нет публичной политики. Ну так вот, у меня для вас новости — она в России есть. Иначе как называется публичная дискуссия между руководителем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем правящей партии "Единая Россия" Андреем Турчаком?

Всё началось с того, что спикер парламента обозначил своё нервное недовольство некоторыми депутатами — дескать, они слишком часто отсутствуют на заседаниях, потому что ездят в Донбасс. Особенно досталось Дмитрию Хубезову. Дело в том, что единоросс Хубезов вообще-то врач и занимается организацией медицинской помощи в ДНР/ЛНР.

Было бы странно, если бы при этом он безвылазно сидел в помещении Госдумы и занимался "текущими вопросами". Вообще-то и депутат, и его (и не только его) избиратели весьма чутко ощущают, на какой линии огня сейчас происходит реальная политика, а также реальная помощь. И по-другому депутат не считает нужным строить свой рабочий график.

За единоросса вступился первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который председательствует в этой партии. Он, собственно, и упомянул неприемлемость безвылазного сидения в зале для голосований, когда в Донбассе происходит такое и люди ждут действий от своих депутатов. Действий, а не слов. Выступил, по-моему, он просто шикарно — дескать, что "не стоит тем, кто просиживает штаны в удобных креслах", критиковать тех, кто едет на линию противостояния.

Эти слова обозначили разницу в подходах на самом верху русского политического Олимпа. Хотя возможно, дело только в том, что господин Володин просто, как руководитель старой формации, опасается потери управляемости депутатского корпуса и взлёта самостоятельной повестки депутатов. Последующие слова только подтвердили эту версию: он заявил, что не стоит депутатам "увлекаться собственной повесткой". Но слова Турчака о тех, "кто полностью оторвался от реальности", не только тяжёлым облаком повисли в воздухе, но, возможно, и описали реальные компетенции главы Госдумы. А вот это было уже серьёзно.

Но дело в том, что Володину на это ответить нечем — не размахивать же дисциплинарной дубиной, когда вообще-то гибнут люди. Более того, Андрей Турчак, как и многие депутаты, сам бывает в Донбассе и весьма близко к сердцу воспринимает всё, что там происходит, и по всем человеческим законам правда на его стороне: "Наши депутаты будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима жителям и Донецкой, и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобождённых территорий по мере продвижения наших войск".

Товарищ Володин может, конечно, в ответ впасть в административную истерику и счесть, что его полномочиям управленца наносится ущерб, но это был бы самый немудрый результат. Так как сейчас российский избиратель вряд ли оценит в массе своей странные попытки восстановить иллюзорную дисциплину. Ему бы, конечно, лучше воспринять слова Турчака как товарищескую критику и просто замолчать на эту тему. Напрочь. Турчак в данном случае гораздо тоньше чувствует настроения и потребности "глубинного народа".

Как мы помним, когда после 2014 года депутат от ЛДПР Л. Слуцкий не только сам посещал Крым, но и возил туда европейских депутатов, чтобы показать, что именно происходит на возвращённом полуострове, никому не пришло в голову его одёргивать и ставить прогулы, как в школе. И никто не оценивал его инициативы негативно. Потому что для пользы общего дела. И у него как раз есть ответ на вопрос, который сейчас доминирует в пропагандистской парадигме: "Где вы были эти восемь лет?".

Так отчего же сейчас к депутатам, которые идут на передовую и занимаются конкретным делом, надо применять иные критерии? Нелогично и деструктивно. Тем более все депутаты, как и Турчак, ездят в Донбасс за свой счёт и не требуют себе никакой охраны.

Радует только одно, что в принципе по вопросу спецоперации у всех участников дискуссии имеет место быть тот самый консенсус, который вообще любят демонстрировать начальники перед лицом гаранта Конституции. Ну и хорошо, ну и ладненько.

А Турчак выглядит правым в этом споре.

И это как раз мнение того самого "глубинного народа".

Авторы Иван Кононов