"Где их демократия?": Грузинский футболист "СКА-Хабаровска" осудил отстранение российских клубов и сборных

УЕФА продлил в начале мая действие санкций против клубов и сборных из России.

Грузинский полузащитник "СКА-Хабаровска" Ираклий Квеквескири осудил отстранение российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Где их демократия? Какое отношение спорт имеет к политике? Спортсмены всю жизнь посвятили спорту, они не виноваты в том, что происходит между Россией и Украиной. Футболисты должны продолжать выступать дальше, как и представители других видов спорта", — сказал Квеквескири.