"Где их демократия?": Грузинский футболист "СКА-Хабаровска" осудил отстранение российских клубов и сборных
УЕФА продлил в начале мая действие санкций против клубов и сборных из России.
Грузинский полузащитник "СКА-Хабаровска" Ираклий Квеквескири осудил отстранение российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Где их демократия? Какое отношение спорт имеет к политике? Спортсмены всю жизнь посвятили спорту, они не виноваты в том, что происходит между Россией и Украиной. Футболисты должны продолжать выступать дальше, как и представители других видов спорта", — сказал Квеквескири.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.
ФК "СКА-Хабаровск"