Как комбат Янголенко на Украине казнил российских солдат ради жены За милиционером и нацистом Андреем Янголенко на Украине тянется зловещая слава: он предавал и убивал сослуживцев, по его приказу казнили 30 российских солдат. Кто он такой? 149692 149692 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / inna.yangolenko, © 360tv.ru

Пытки и казни в Малой Рогани

Первые видеозаписи, как украинские неонацисты пытают и казнят российских солдат, появились в марте. Тогда 30 бойцов попали в плен под Харьковом. Им связали за спиной руки, залепили скотчем глаза, запихнули в фургон и отвезли на молочный завод в селе Малая Рогань. Там во время допроса им отрезали пальцы, потом прострелили ноги и оставили умирать, истекая кровью на асфальте. Над одним из раненых глумились, предлагая на выбор перерезать горло или кастрировать. Другому надели на голову пакет, а когда он задыхался, смеялись и пинали его. Трупы облили бензином и сожгли. Подлинность роликов признали на Украине и Западе. Лайф выяснил, что к казни причастно украинское нацистское подразделение "Кракен".





На днях российские спецслужбы выяснили, кто отдал приказ о расправе над российскими военнопленными в Малой Рогани. Это 45-летний Андрей Янголенко, старший лейтенант милиции, командир батальона "Слобожанщина". Его вычислили, потому что он допустил ошибку.

Ритуальные убийства

— Иннуся, Иннуся, к моей любимой жене через тысячу миров я пойду! — завывает свои стихи под музыку собственного сочинения комбат Андрей Янголенко. В его новом клипе стоят на коленях российские военнопленные со связанными за спиной руками. По ряду деталей видно, что именно их пытали и расстреляли на территории Малороганского молокозавода, а сделали это каратели Андрея Янголенко. Оказывается, командир посвятил казнь русских супруге (Инне Дробот), умершей полгода назад от ковида. Будь она жива, то убивала бы сейчас вместе с мужем, как это уже было в 2014–2015 годах.

Комбат Андрей Янголенко мучает российских военных во славу своей покойной супруги. Фото © Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / yasa.sirko

Овдовев, Янголенко помешался на оккультизме. В соцсетях он общается с покойницей женой, снимает видеоряд с языческими ритуалами и символами, перевоплощается в викинга. Часто пишет о каких-то коллайдерах и бесах. Есть ролик, где к его ногам ползёт голый человек с перебитым до кости плечом. Янголенко произносит медитативные речитативы и готовится скрутить этого бедолагу скотчем. Видно, что комбат наслаждается страданиями людей.

Комбат Андрей Янголенко читает стихи и смотрит на мучение тяжелораненого. Фото © Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / inna.yangolenko

Иногда в командира батальона "Слобожанщина" вселяется бес. Он бьётся в бешенстве, проклинает русских и кидает воинственные кличи. Словно хористы, ему подпевают подчинённые. Они вообще снимаются во всех его клипах, иначе, видимо, в батальоне нельзя. Рядом с Андреем Янголенко в роликах пел и его старший брат Сергей, пока ещё был жив (месяц назад его ликвидировали российские военные).

Комбат Андрей Янголенко заводит ненавистью к русским своих бойцов. Справа от него его брат Сергей, в апреле ликвидированный российскими войсками. Фото © Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / yasa.sirko

Братья-комбаты

Андрей Янголенко вырос в глухой глубинке — в харьковском селе Липковатовка. Там у его родителей осталось жильё в бараке по адресу улица Молодёжная, 3, квартира 7.

— С четырнадцати лет мы с братом состояли в харьковском [подразделении] УНСО (праворадикальная антисемитская партия. — Прим. Лайфа), помогали нашим братьям в Приднестровье, так что у меня с того возраста опыт участия в войне, — хвастался Андрей Янголенко.

Отслужив в армии и сдав экзамен на краповый берет, Янголенко попал в "Ягуар", милицейский спецназ. Дислокация была в Виннице. Там он встретил свою любовь Инну Дробот. Она жила неподалёку от части в старой многоэтажке на улице Олега Антонова, 18а, квартира 18. Поженились, у них родилось двое сыновей.







В 2000-х Андрей Янголенко перешёл на службу в другое милицейское спецподразделение — знаменитый "Беркут". Там уже служил его старший брат Сергей. Им выделили жильё в Харькове на улице Владислава Бубенка, 33. Сейчас в собственности братьев сразу восемь квартир в этом доме (57–64).

Во время Майдана Андрей Янголенко предал сослуживцев по харьковскому "Беркуту".

— Во время Майдана командование "Беркута" не взяло братьев в Киев сдерживать протесты, потому что не доверяло им. Это неадекватные люди, с ними никто не водился. После переворота они, конечно, стали искать место под солнцем, упирая на то, что поддержали революцию. Из харьковской милиции никто не захотел идти на позорные должности командиров добробатов. За исключением их. Они были прапорщиками. Захотели стать офицерами, — рассказывает майор в отставке Дмитрий Собина.

Харьковское общежитие, где братья Янголенко владеют восемью квартирами. Фото © 2gis.ua

После госпереворота министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приказал создать два смежных батальона из харьковчан, лояльных новой киевской власти, — "Слобожанщину" и "Харьков-1". Их возглавили экс-беркутовцы Андрей и Сергей Янголенко, набирались туда люди с боевым опытом, бывшие силовики, мастера спорта и страйкболисты. Общая численность составила восемьсот человек. Эти бандформирования получили статус милицейских подразделений особого назначения. Летом 2014-го каратели ликвидировали всех прорусских актививстов в Харькове, были убиты десятки беркутовцев, которые остались верны Януковичу.

— Благодаря нашим батальонам проявления сепаратизма исчезли из города вообще, — заявил Андрей Янголенко через два месяца после вступления в должность. — Мы повычисляли всех агентов России. Сразу повязали и отправили в штаб АТО. Много работали по адресам, заезжали в гости.







Всё это время рядом с Янголенко находилась его жена Инна Дробот. Она оставила сыновей на бабушек, сама обучилась стрельбе и взяла на себя всю хозяйственную деятельность в "Слобожанщине" и "Харькове-1".

Предатель и беспредельщик

После выполнения задач в Харькове батальоны братьев Янголенко отправились убивать донбассцев в Волноваху. Туда же приехала депутат Верховной рады Татьяна Черновол. По данным Лайфа, там они инсценировали нападение на неё якобы со стороны сил ЛНР и ДНР. Версий, зачем это было сделано, несколько: либо братья хотели "спасти" её и так втереться в доверие, либо это был взаимный пиар.

Осенью 2014 года на Андрея Янголенко написали открытую жалобу тридцать его подчинённых. Они призвали расследовать организованные им военные преступления: убийства и грабежи мирных жителей, неуставные отношения, присвоение полученной от волонтёров помощи, хищение госсобственности. Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по статье "Превышение служебных полномочий". Но дело заглохло.

Взорванный автобус, в котром ехали супруги Янголенко. Фото © redpost.com.ua

Через полгода взорвался микроавтобус Volkswagen Transporter, где ехали Андрей Янголенко и его супруга Инна. Он получил осколочные ранения средней тяжести, она — тяжёлой. Сам комбат винил российские спецслужбы. По версии украинских спецслужб, это были разборки между конкурирующими добробатами.

В сентябре 2015 года сотрудники СБУ якобы предотвратили покушение на Авакова. По подозрению арестовали Андрея Янголенко, у него изъяли арсенал оружия и гранаты. Бойцы "Слобожанщины", которые всё ещё ему подчинялись, заявили, что обвинения сфабрикованы.

Через пару недель подразделения братьев Янголенко были ликвидированы, на их базе создали батальон "Харьков" во главе с новым человеком. Вскоре Андрея Янголенко выпустили из СИЗО. Залог за него внёс сам "потерпевший" Аваков. Расследование закончилось ничем.

В 2016 году Янголенко работал тренером в харьковском филиале спортивного общества "Динамо-Украина". В 2018-м, когда шумиха улеглась, он был назначен начальником Дружковского отделения полиции Донецкой области. Но уже через несколько месяцев его задержали с поличным во время получения взятки в размере 200 тысяч гривен. Суд рассматривает это дело, но результатов пока нет.

На момент начала российской спецоперации Янголенко всё ещё работал полицейским. Сейчас он воюет где-то под Харьковом. Он собрал верных себе лично головорезов и называет своё бандформирование восставшей из пепла дружиной "Слобожанщина".

Комбат Андрей Янголенко со своими сыновьями и покойной женой. На переднем плане младший — Ярослав. На заднем — старший Андрей Андреевич. Фото © Facebook (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / inna.yangolenko

Сыновья Андрея Янголенко планируют пойти по его стопам. Он приучал их к оружию и русофобству с детсадовского возраста. Сейчас младший, 21-летний Ярослав, — курсант Харьковского университета внутренних дел. Старший, 23-летний Андрей (тёзка отца), уже получил там образование. Обоих могут призвать на фронт.

P. S.

Следственному комитету России известны Андрей Янголенко и бойцы его отряда. Российские военные сделают всё, чтобы найти их и призвать к ответу за особо тяжкие преступления против пленных силовиков и мирных жителей Донбасса.

Фото © YouTube / Андрій Янголенко Почему власти Украины поддерживают таких отморозков? 0 Потому что им можно поручить самую грязную работу Потому что власти сами их боятся Потому что армию формировали из преступников, отморозков и нацистов

Авторы Егор Пережогин